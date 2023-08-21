Туреччина та Угорщина уклали історичну угоду щодо постачання природного газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу турецької газо- та нафтопровідної державної компанії BOTAŞ.

"Між BOTAŞ та угорською державною компанією MVM CEEnergy було підписано історичну угоду про експорт природного газу відповідно до стратегічних цілей нашої країни в галузі енергетики та реалізації бачення ключової ролі у сфері природного газу", - повідомили в компанії.

Як повідомляється, угода передбачає початок постачання природного газу з Туреччини до Угорщини з наступного року.

В компанії зазначили, що ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною.

Окрім того, було домовлено про розвиток співробітництва щодо використання інфраструктури СПГ Туреччини та сховищ природного газу двох країн у рамках спільних інтересів.

Угоду підписали генеральні директори компаній під час візиту турецької делегації на чолі з президентом Туреччини до Угорщини.

Постачання газу в Угорщину

Нагадаємо, що угода про транзит російського газу через Україну закінчується у 2024 році. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не збирається продовжувати угоду, яка забезпечує постачання російського природного газу до європейських країн через Україну.

Наразі Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії. Більшість з нього імпортується через трубопровід "Турецький потік", що проходить по території Сербії.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Сербія готова збільшити постачання російського природного газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить угоду про транзит газу з Росією.