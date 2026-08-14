Туреччина скоротила імпорт російської нафти після атак України у Чорному морі

Туреччина знизила імпорт російської нафти

У липні Туреччина отримала близько 900 тисяч тонн нафти з російських портів проти 1,2 млн. тонн місяцем раніше.

При цьому постачання через Чорне море скоротилося вдвічі: понад 300 тисяч тонн проти 600 тисяч тонн у червні. Про це свідчать дані LSEG.

Перебої з експортом відбулися на тлі посилення українських атак на російську нафтову інфраструктуру.

У липні відвантаження через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) скоротилися приблизно на 20%, а завантаження у порту Новоросійська проходили нестабільно.

У серпні поставки можуть стати ще меншими

За даними LSEG, у серпні Туреччина може отримати близько 200 тисяч тонн нафти із російських чорноморських портів.

Очікується прибуття двох танкерів із казахстанською нафтою KEBCO. При цьому поставки CPC Blend або Urals до Туреччини поки що не заплановані.

Трейдери зазначають, що Туреччина почала диверсифікувати джерела сировини, щоб компенсувати перебої у Чорному морі.

У серпні країна також має намір здійснити рідкісний імпорт нафти з Бразилії та Гайани.

Туреччина раніше критикувала атаки на пов'язані з Росією танкери поблизу своїх вод, заявляючи, що такі інциденти створюють ризики для безпеки судноплавства та регіональної торгівлі.