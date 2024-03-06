Туреччина поступово стала дотримуватися санкцій проти Росії, - Bloomberg

Туреччина працює над поліпшенням військових відносин зі США і частково починає дотримуватися фінансових санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні в четвер, лише через кілька днів після прийому російського колеги Сергія Лаврова в Туреччині.
Bloomberg пише, що йому доводиться дедалі важче балансувати, намагаючись підтримувати зв'язки з двома протиборчими країнами, які перебувають у сварці, зокрема, через вторгнення РФ на Україну.
Очікується, що Фідан обговорить скасування санкцій США, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини у зв'язку з придбанням нею сучасної російської системи протиракетної оборони С-400. У НАТО побоюються, що вона може становити загрозу для бойових літаків-невидимок п'ятого покоління F-35.
Водночас Туреччину було виключено з програми винищувачів F-35, і Фідан може спробувати домовитися про відшкодування 1,4 мільярда доларів, які Туреччина раніше вклала в цю ініціативу.
Прагнення Туреччини до поліпшення військових відносин зі США відбувається в той час, коли президент Реджеп Таїп Ердоган прагне розширити енергетичні зв'язки з диктатором Володимиром Путіним, щоб перетворити Туреччину на енергетичний центр для поставок природного газу в Європу.
Туреччина стала першою країною НАТО після вторгнення в Україну, яка запросила президента Росії відвідати її, ймовірно, після березневих виборів в обох країнах.
Тим часом, експорт Туреччини до Росії впав приблизно на 40% за перші два місяці цього року порівняно з 2023 роком, оскільки банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, щоб уникнути порушення санкцій США.
Міністерство фінансів і Держдепартамент США запровадили санкції проти понад 250 компаній і приватних осіб у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах за їхню допомогу Росії.
Нещодавнє рішення Туреччини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО відкрило Вашингтону можливість підписатися на продаж Анкарі бойових літаків F-16 американського виробництва, ракет і бомб на суму 23 мільярди доларів, що стало стимулом для військових відносин між давніми союзниками.
Туреччина є важливим партнером США на Близькому Сході. Авіабази країни, насамперед Інджірлік, де розміщені американські ядерні боєголовки, використовувалися для шпигунства за Росією під час Холодної війни, для авіаударів по ІДІЛ у Сирії та для транспортування вантажів для американських військ в Афганістані та Іраку.
Однак Фідан дав зрозуміти, що воліє зберегти російську ППО, навіть якщо це означає, що Туреччина не зможе купувати винищувачі F-35.
Також Туреччина також запросила у США дозвіл на спільне виробництво двигунів GE Aerospace, що використовуються в літаках F-16, з метою використання їх на своїх власних вітчизняних винищувачах.
Раніше повідомлялося, що погроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес із Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.
Сьогодні стало відомо, що нафтовий термінал на середземноморському узбережжі Туреччини "Дортіол" більше не прийматиме російський імпорт на тлі посилення санкційного тиску з боку США
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