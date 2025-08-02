Туреччина почала серійне виробництво безпілотного винищувача Kizilelma: що відомо

У Туреччині розпочали серійне виробництво безпілотного винищувача Kizilelma, який розробила та виробляє турецька компанія Baykar.

Про це заявив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN Turk .

"Kızılelma надійшов у серійне виробництво. Сподіваємося, що наступного року він стане на озброєння. Ми продовжуємо. На виробничій лінії зараз шостий прототип Kızılelma", - розповів Сельчук Байрактар.

Він зазначив, що станом на зараз Туреччина посідає перше місце у світі, як країна, яка масово виробляє безпілотники та займає 65% світового ринку. Також голова директорів Bayrak додав інформацію про дрони.

"Винищувач Kızılelma - безпілотний, тому ви можете легко ризикувати ними… Раніше БПЛА були розвідувальними машинами, але їх перетворили на бойові машини. Вони нейтралізували найбільшу кількість бойових машин та військової техніки. Bayraktar TB2 досяг цього", - наголосив Байрактар.

Також він додав, що майбутнє авіації полягає в розумних і роботизованих дронах, що літають роями, а також - в безпілотних винищувачах.