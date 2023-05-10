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Туреччина перед виборами відстрочила платежі за російський газ, - Reuters

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Туреччина, Середа 10 травня 2023 15:07
Туреччина перед виборами відстрочила платежі за російський газ, - Reuters Фото: Туреччина заплатить за газ після виборів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина відклала оплату Росії рахунки за природний газ у розмірі 600 млн доларів до 2024 року. Це перша така відстрочка в рамках угоди, оголошеної минулого тижня, яка наголошує на поглибленні зв'язків між Анкарою та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з угодою, платежі Туреччини за енергоносії до Росії на суму до 4 млрд доларів можуть бути відкладені до наступного року, повідомили два анонімні джерела.

Туреччина, яка готується до недільних виборів, дуже залежить від імпорту енергоносіїв, а Росія є їх найбільшим постачальником.

Угода про платежі за газ послаблює деякий тиск на валютні резерви Туреччини, виснажені нетрадиційною економічною політикою, а також зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року.

"Офіційно наступного року перенесено виплату у розмірі 600 млн доларів. Величезний вплив на це мало зростання цін на енергоносії", - повідомило одне з джерел.

Джерело повідомило, що Туреччина може відстрочити такі платежі найближчими місяцями залежно від динаміки цін на енергоносії.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив минулого тижня, що Туреччина та Москва домовилися про угоду, яка дозволяє Анкарі відстрочити платежі за енергію до певної суми, але не повідомив подробиць.

Опитування показують, що президент Тайіп Ердоган може програти вибори в основному через кризу вартості життя та різке знецінення ліри, значною мірою викликане програмою його уряду зі зниження процентних ставок, незважаючи на високу інфляцію.

Рахунки Туреччини за імпорт енергоносіїв минулого року досягли рекордної позначки 100 млрд доларів, і за 12 місяців до лютого вона імпортувала 39% від загального обсягу 53,5 млрд кубометрів природного газу з Росії.

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