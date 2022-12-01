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Туреччина може розпочати наземну операцію в Сирії в будь-який момент, - речник Ердогана

Фото: Туреччина може розпочати наземну операцію в Сирії будь-коли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Туреччина може в будь-який момент розпочати наземну операцію в Сирії.

Про це сказав речник і радник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає РБК-Україна, посилаючись на Hürriyet.

Він заявив, що цій операції передує серйозна підготовка, а розпочатися вона може в будь-який слушний момент. Також Калин наголосив, що Туреччина продовжує зусилля зі створення 30-кілометрової зони безпеки вздовж кордону.

"Ми кажемо те саме: "Слухайте, зупиніться за 30 км від кордону. Не намагайтеся проникнути в Туреччину. Коли ви це зробите, ми негайно відповімо", – заявив він.

Нагадаємо, міністерство національної оборони Туреччини оголосило про проведення повітряної операції на півночі Сирії та півночі Іраку та авіаударах по базах курдської збройної організації YPG.

Також повідомлялось, що турецькі військові у рамках операції "Кіготь-меч", розпочатої 20 листопада на півночі Сирії та Іраку, знищили вже понад 250 терористів.

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