Туреччина має зупинити окупацію Росії у Чорному морі, - експерт

На її думку, після того, як Росія вторглася до України, вона фактично наклала вето на вільне пересування суден у Чорному морі. Через це не вдається повною мірою реалізувати і можливості "зернової угоди", яка була укладена за допомогою ООН та Туреччини.

"Росія блокує роботу зернових коридорів за посередництвом Туреччини і перешкоджає судноплавству в Чорному морі - без будь-якої реакції з боку Анкари. Фактично Москва заблокувала свободу судноплавства в Чорному морі, перетворивши море на "російське озеро". Через рік після початку війни настав час звернутися". до першопричини проблеми - а саме до російського контролю над морськими шляхами - замість зосереджуватися на технічних деталях того, як зберегти зернову угоду", - пише експерт.

Вона також наголошує, що Путін неодноразово грубо порушував домовленості із президентом Туреччини. Зокрема, Росія вдарила ракетами Одеським морським портом, зірвавши зернову угоду, укладену напередодні у Стамбулі.

Також Україна висловила занепокоєння тим, що Росія використовує комерційні судна для перевезення зброї через протоку Босфор, що є явним порушенням Конвенції Монтре.

"Туреччина ніколи не ухилялася від жорсткої гри, коли на карту поставлені її інтереси або поставлені під сумнів її регіональні амбіції. Російська окупація Чорного моря підриває не тільки зусилля Туреччини щодо пом'якшення глобальної продовольчої кризи, а й режим Монтре, який надає комерційним судам необмежений доступ до турів протоки", - додала Гербер.

Експерт також висловила впевненість, що світ має докласти дипломатичних зусиль, щоб припинити окупацію Росією Чорного моря.

"Якщо Росія не відреагує на дипломатію, то НАТО настав час розмістити значну військово-морську присутність у Чорному морі, щоб захистити торговельні перевезення, що йдуть в українські порти й з них. Це не тільки підкреслить роль Туреччини як ключового члена НАТО в Чорному морі, а й допоможе вирішити серйознішу проблему: збереження свободи судноплавства та ослаблення продовольчої кризи на глобальному Півдні", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала використовувати торгові судна для перевезення військових вантажів через протоки. Так, російський контейнеровоз Sparta IV привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для постраждалих від землетрусу, а звідти вивіз військовий вантаж із військово-морської бази РФ, який має вивантажити у Новоросійську.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України.