Туреччина не будує "стіни". Посол пояснив позицію Ердогана щодо війни в Україні
Україна відчуває підтримку Туреччини на тлі складної ситуації. Анкара зберігає відкритість до діалогу.
Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.
Дипломат зазначив, що вперше мав можливість особисто поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час одного з візитів президента України Володимира Зеленського.
Ця зустріч, за його словами, залишила позитивне враження.
"Я навіть мав нагоду особисто звернутися до нього, завдяки президенту України.", – сказав Джелял.
Він наголосив, що з боку турецької влади відчувається підтримка України та глибоке розуміння ситуації, в якій опинилася держава.
Посол також зазначив, що в Туреччині суспільна думка щодо війни в Україні не є однорідною, однак проукраїнський настрій помітний у ЗМІ та серед представників влади.
"У мене немає відчуття "стіни" чи нерозуміння, яке, за словами колег, існує в деяких країнах. Навпаки, в Туреччині суспільна думка різноманітна, але є відчутний проукраїнський трек, зокрема серед журналістів та у представників влади", – заявив Джелял.
Нагадаємо, що Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпі Ердогана. Ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами.
Цей документ є важливим як для стратегічного партнерства, так і для значної частини українського бізнесу.