UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина, Болгарія та Румунія будуть розміновувати Чорне море

Фото: Туреччина, Болгарія та Румунія будуть розміновувати Чорне море (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина, Болгарія та Румунія уклали угоду про спільну протидію морським мінам, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками по НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами.

"Ми вирішили підписати протокол між трьома країнами, щоб ефективніше боротися з мінною небезпекою в Чорному морі", - сказав Ясар Гюлер на пресконференції в Стамбулі з міністром оборони Румунії Анжелом Тилваром і заступником міністра оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Гюлер припустив, що інші країни можуть взяти участь у розмінуванні після закінчення війни.

Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, зокрема і для суден, що перевозять зерно з України.

Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи.

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота “зернового коридору” у Чорному морі сягнула довоєнних показників. Ним змогли скористатися вже 500 суден, які перевезли понад 10 млн тонн вантажів.

Своєю чергою, перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а також запуск морського страхування, завдяки якому ставки фрахту значно знизяться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияРумунія