Турбины работают исправно. Siemens опровергла причину сокращения поставок газа из России

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявили в компании Siemens.

Представители Siemens подчеркивают, что не получали никаких сообщений о повреждении турбин газопровода “Северный поток-1” от “Газпрома”, из-за которых Россия сократила поставки газа в Европу..

"Поэтому мы должны предположить, что турбины работают нормально. Плановое техническое обслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем - действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию", - отметили в компании.