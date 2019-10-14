В Тунисе на выборах президента побеждает независимый кандидат

Фото: выборы в Тунисе (из открытых источников)

На парламентских выборах победили умеренные исламисты

В Тунисе во втором туре выборов президента побеждает независимый кандидат Кайс Саид. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, передает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Окончательные результаты выборов будут объявлены Высшей независимой комиссией по выборам Туниса во вторник, 15 октября.

Соперником 61-летнего юриста Кайса Саида во втором туре президентских выборов был лидер партии "Сердце Туниса", медиамагнат Набиль аль-Каруи.

Отмечается, что перед участием в президентской гонке аль-Каруи выпустили из тюрьмы, куда он попал после обвинений в коррупции и финансовых махинациях.

Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Беджи Каида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет.

В первом туре приняли участие 26 кандидатов.

Кроме того, в Тунисе прошли выборы в парламент, согласно результатам которых партия умеренных исламистов "Ан-Нахда" получила 52 депутатских мандата из 217. Второе место заняла партия аль-Каруи под названием "Кальб Тунис", третье место - у "Демократического движения" и у партии "Карама".

Напомним, на парламентских выборах в Польше, которые состоялись в воскресенье, 13 октября, по предварительным данным, побеждает национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) бывшего премьера Ярослава Качиньского.