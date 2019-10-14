У Тунісі на виборах президента перемагає незалежний кандидат

Фото: вибори в Тунісі (з відкритих джерел)

На парламентських виборах перемогли помірні ісламісти

У Тунісі в другому турі виборів президента перемагає незалежний кандидат Кайс Саїд. Про це свідчать дані екзит-полів, передає РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Остаточні результати виборів будуть оголошені Вищої незалежною комісією з виборів Тунісу у вівторок, 15 жовтня.

Суперником 61-річного юриста Кайса Саїда в другому турі президентських виборів був лідер партії "Серце Тунісу", медіамагнат Набіль аль-Каруї.

Відзначається, що перед участю в президентських перегонах аль-Каруї випустили з в'язниці, куди він потрапив після звинувачень в корупції і фінансових махінаціях.

Дострокові президентські вибори були призначені у зв'язку зі смертю в липні цього року 92-річного Беджі Каїда ас-Себсі, який керував країною останні п'ять років.

У першому турі взяли участь 26 кандидатів.

Крім того, в Тунісі пройшли вибори до парламенту, згідно з результатами яких партія помірних ісламістів "Ан-Нахда" отримала 52 депутатських мандата з 217. Друге місце зайняла партія аль-Каруї під назвою "Кальб Туніс", третє місце - у "Демократичного руху" і у партії "Карама".

Нагадаємо, на парламентських виборах в Польщі, які відбулися в неділю, 13 жовтня, за попередніми даними, перемагає націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) колишнього прем'єра Ярослава Качинського.