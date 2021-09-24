В Тунисе отменили комендантский час, который действовал в течение года
Президент Туниса Каис Саид принял решение об отмене комендантского часа, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Также в стране расширили привилегии для полностью вакцинированных граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Туниса.
Комендантский час прекращает действовать уже с этой субботы. Решение было принято после консультаций с Минздравом республики и национальной комиссией по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что полностью вакцинированным гражданам разрешено:
- участвовать в публичных собраниях и демонстрациях;
- посещать мероприятия, проводимые в закрытом помещении и под открытым небом.
Однако, они обязаны иметь при себе документ, который будет подтверждать полностью пройденный курс вакцинации. В частности, в стране и в дальнейшем будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и публичных местах.