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В Тунисе отменили комендантский час, который действовал в течение года

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Тунис , Пятница 24 сентября 2021 18:05
В Тунисе отменили комендантский час, который действовал в течение года Фото: в Тунисе отменили комендантский час (pixabay)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Туниса Каис Саид принял решение об отмене комендантского часа, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Также в стране расширили привилегии для полностью вакцинированных граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Туниса.

Комендантский час прекращает действовать уже с этой субботы. Решение было принято после консультаций с Минздравом республики и национальной комиссией по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что полностью вакцинированным гражданам разрешено:

  • участвовать в публичных собраниях и демонстрациях;
  • посещать мероприятия, проводимые в закрытом помещении и под открытым небом.

Однако, они обязаны иметь при себе документ, который будет подтверждать полностью пройденный курс вакцинации. В частности, в стране и в дальнейшем будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и публичных местах.

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Тунис Комендантский час
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