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Тунис вводит паспорта вакцинации для граждан и иностранцев

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Тунис, Суббота 23 октября 2021 01:58
Тунис вводит паспорта вакцинации для граждан и иностранцев Фото: в Тунисе вводят паспорта вакцинации для граждан и иностранцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Туниса Каис Саид в пятницу подписал указ о введении паспортов вакцинации для граждан и иностранцев. Также такой пропуск будут выдавать путешественникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mosaïque FM.

Такой паспорт будет выдаваться гражданам Туниса и проживающим в стране иностранцам в возрасте 18 лет и старше, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса.

Кроме того, паспорт вакцинации также может быть выдан тунисцам с сертификатом о вакцинации, выданным в зарубежных странах.

Власти республики в течение последних месяцев призывают население активно участвовать в кампании вакцинации для противодействия распространению опасной инфекции.

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