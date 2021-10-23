Тунис вводит паспорта вакцинации для граждан и иностранцев
Фото: в Тунисе вводят паспорта вакцинации для граждан и иностранцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Туниса Каис Саид в пятницу подписал указ о введении паспортов вакцинации для граждан и иностранцев. Также такой пропуск будут выдавать путешественникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mosaïque FM.
Такой паспорт будет выдаваться гражданам Туниса и проживающим в стране иностранцам в возрасте 18 лет и старше, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса.
Кроме того, паспорт вакцинации также может быть выдан тунисцам с сертификатом о вакцинации, выданным в зарубежных странах.
Власти республики в течение последних месяцев призывают население активно участвовать в кампании вакцинации для противодействия распространению опасной инфекции.