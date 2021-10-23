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Туніс вводить паспорти вакцинації для громадян та іноземців

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Туніс, Субота 23 жовтня 2021 01:58
Туніс вводить паспорти вакцинації для громадян та іноземців Фото: у Тунісі вводять паспорти вакцинації для громадян та іноземців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Тунісу Каїс Саїд у п'ятницю підписав указ про введення паспортів вакцинації для громадян та іноземців. Також такий пропуск видаватимуть мандрівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosaïque FM.

Такий паспорт буде видаватися громадянам Тунісу і проживають в країні іноземцям у віці 18 років і старше, які пройшли процедуру вакцинації від коронавірусу.

Крім того, паспорт вакцинації також може бути виданий тунісцям з сертифікатом про вакцинацію, виданим в інших країнах.

Влада республіки протягом останніх місяців закликає населення брати активну участь у кампанії вакцинації для протидії поширенню небезпечної інфекції.

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