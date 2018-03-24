Tumblr удалил более 80 российских аккаунтов за дезинформацию во время выборов в США

Аккаунты использовались как часть дезинформационной кампании

Американский сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунтов, которые были связаны с российским вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Прошлой осенью мы разоблачили 84 аккаунты Tumblr, связанные с российским правительством через Агентство интернет-исследований или IRA. Эти аккаунты использовались как часть дезинформационной кампании, которая проводилась до выборов 2016 года в США", - говорится в сообщении.

Компания сообщила правоохранительные органы, а затем заблокировала эти аккаунты и удалила все оригиналы записей.

Предоставленная правоохранительным органам информация привела к идентификации лиц 13 российских граждан.

"В IRA работают более 1000 человек, которые участвуют в электронных дезинформационных и пропагандистских кампаниях по всему миру, используя фальшивые аккаунты в социальных сетях. Их цель состоит в том, чтобы сеять раздор и недовольство в странах, на которые они нацелены", - отмечают в Tumblr.

Напомним, в феврале социальная сеть Twitter заблокировала 49 аккаунтов российской фабрики троллей.

С помощью записей с этих аккаунтов пытались повлиять на общественное мнение во время референдума по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Они также были связаны с российской организацией, известной как Агентство интернет-исследований.