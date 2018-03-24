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Tumblr видалив понад 80 російських акаунтів за дезінформацію під час виборів у США

НовиниТелеком & IT    24.03.2018 - 08:55
Фото: Tumblr (flickr.com/Scott Beale / Laughing Squid)
Фото: Tumblr (flickr.com/Scott Beale / Laughing Squid)

Акаунти використовувались як частина дезінформаційної кампанії

Американський сервіс мікроблогів Tumblr видалив 84 аккаунтів, які були пов'язані з російським втручанням в президентські вибори в США в 2016 році. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

"Минулої осені ми викрили 84 акаунти Tumblr, пов'язані з російським урядом через Агентство інтернет-досліджень або IRA. Ці акаунти використовувались як частина дезінформаційної кампанії, яка проводилася до виборів до 2016 року в США", - йдеться у повідомленні.

Компанія повідомила правоохоронні органи, а згодом заблокувала ці акаунти і видалила всі оригінали записів.

Надана правоохоронним органам інформація привела до ідентифікації осіб 13 російських громадян.

"У IRA працюють понад 1000 осіб, які беруть участь в електронних дезінформаційних і пропагандистських кампаніях по всьому світу, використовуючи фальшиві аккаунти в соціальних мережах. Їх мета полягає в тому, щоб сіяти розбрат і невдоволення в країнах, на які вони націлені", - відзначають в Tumblr.

Нагадаємо, у лютому соціальна мережа Twitter заблокувала 49 акаунтів російської фабрики троллів.

За допомогою записів з цих акаунтів намагалися вплинути на громадську думку під час референдуму стосовно виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Вони також були пов'язані з російською організацією, відомою як Агентство інтернет-досліджень.

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Теги публікації: агресія РФ, фальсификат, фейк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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