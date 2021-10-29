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Туманы накроют Украину: какие области

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Киев, Пятница 29 октября 2021 08:12
Туманы накроют Украину: какие области Фото: туманы накроют Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские области сегодня накроют туманы. Синоптики предупредили, в каких именно областях ухудшится погода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня утром в западных, северных, северо-восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый).

Туманы накроют такие области:

  • Сумскую,
  • Черниговскую,
  • Киевскую,
  • Полтавскую,
  • Черкасскую,
  • Волынскую,
  • Ровенскую,
  • Львовскую,
  • Тернопольскую,
  • Ивано-Франковске,
  • Закарпатскую,
  • Черновицкую.

Туманы накроют Украину: какие областиОтметим, Полтавскую область и Киев туман уже накрыл.

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