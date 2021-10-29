Туманы накроют Украину: какие области
Фото: туманы накроют Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинские области сегодня накроют туманы. Синоптики предупредили, в каких именно областях ухудшится погода.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня утром в западных, северных, северо-восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый).
Туманы накроют такие области:
- Сумскую,
- Черниговскую,
- Киевскую,
- Полтавскую,
- Черкасскую,
- Волынскую,
- Ровенскую,
- Львовскую,
- Тернопольскую,
- Ивано-Франковске,
- Закарпатскую,
- Черновицкую.
Отметим, Полтавскую область и Киев туман уже накрыл.