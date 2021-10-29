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Тумани накриють Україні: які області

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 08:12
Тумани накриють Україні: які області Фото: тумани накриють Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Українські області сьогодні накриють тумани. Синоптики попередили, в яких саме областях погіршиться погода.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Вранці сьогодні у західних, північних, північно-східних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий).

Тумани накриють такі області:

  • Сумську,
  • Чернігівську,
  • Київську,
  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Волинську,
  • Рівненську,
  • Львівську,
  • Тернопільську,
  • Івано-Франківську,
  • Закарпатську,
  • Чернівецьку.

Тумани накриють Україні: які областіЗазначимо, Полтавську область та Київ туман вже накрив.

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