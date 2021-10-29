Тумани накриють Україні: які області
Фото: тумани накриють Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українські області сьогодні накриють тумани. Синоптики попередили, в яких саме областях погіршиться погода.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Вранці сьогодні у західних, північних, північно-східних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий).
Тумани накриють такі області:
- Сумську,
- Чернігівську,
- Київську,
- Полтавську,
- Черкаську,
- Волинську,
- Рівненську,
- Львівську,
- Тернопільську,
- Івано-Франківську,
- Закарпатську,
- Чернівецьку.
Зазначимо, Полтавську область та Київ туман вже накрив.