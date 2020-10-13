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Из-за тумана в Харькове не смог приземлиться самолет из Турции

Вторник 13 октября 2020 03:59
Из-за тумана в Харькове не смог приземлиться самолет из Турции
Фото: самолет (unsplash)
Автор: РБК-Украина

В Харькове из-за тумана не смог приземлиться самолет, следовавший из турецкой Анталии. Борт принял аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ХС/Харьков".

"Из-за тумана над Харьковом кружит борт из Анталии. Наиболее очевидно, мешает посадке сильный туман", - говорится в сообщении.

Из-за тумана в Харькове не смог приземлиться самолет из Турции

Как показывают данные сайта Flightradar, самолет Azur Air Ukraine сделал несколько кругов над зоной посадки. В конце концов борт принял аэропорт "Борисполь".

Перед этим стало известно, что в Харькове район Салтовка накрыл туман.

Ранее РБК-Украина писало, что делать, если для вас не нашлось места на рейсе. Какую компенсацию можно получить, какие права в такой ситуации есть у пассажира и как себя вести при возникновении такой проблемы.

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