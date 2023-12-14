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Туман та ожеледиця. Водіїв попередили про негоду в Києві

Київ, Четвер 14 грудня 2023 19:27
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Туман та ожеледиця. Водіїв попередили про негоду в Києві Фото: в столиці очікується туман (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Синоптики попереджають, що сьогодні, 14 грудня, в столиці України очікується туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"За даними синоптиків, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м, а на дорогах ожеледиця, І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в поліції.

Правоохоронці порадили водіям утриматись від далеких поїздок власним транспортом. А також закликали не залишати автомобілі на узбіччях, аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчистити проїжджу частину.

"Будьте максимально обережними та відповідальними, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - додали в поліції.

Погода взимку в Україні

За прогнозами синоптиків, протягом зими в Україні можна спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля, у північних, східних, західних областях, а в Карпатах можливо і до -25 градусів.

Такі позначки на термометрі переважно будуть у другій половині зими. Докладніше - у матеріалі.

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