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Туман и гололедица. Водителей предупредили о непогоде в Киеве

Киев, Четверг 14 декабря 2023 19:27
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Туман и гололедица. Водителей предупредили о непогоде в Киеве Фото: в столице ожидается туман (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Синоптики предупреждают, что сегодня, 14 декабря, в столице Украины ожидается туман и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"По данным синоптиков, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, а на дорогах гололедица, І уровень опасности, желтый", - отметили в полиции.

Правоохранители посоветовали водителям воздержаться от дальних поездок на собственном транспорте. А также призвали не оставлять автомобили на обочинах, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчистить проезжую часть.

"Будьте максимально осторожными и ответственными, не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения", - добавили в полиции.

Погода зимой в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение зимы в Украине можно наблюдать кратковременные похолодания с понижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля, в северных, восточных, западных областях, а в Карпатах возможно и до -25 градусов.

Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы. Подробнее - в материале.

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