Туман та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні очікується суха погода. Проте у деяких областях можливий туман та нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни без дощів, проте очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів. У західних та південних областях до +18 градусів.

Вночі температура повітря в середньому +2 +7 градусів, але на Лівобережній Україні місцями 1-3 морозу.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні теж буде сухо, але місцями хмарно з туманом. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У Києві вдень прогнозується до +13 +15 градусів, а вночі +2 +7 градусів.