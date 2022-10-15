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Туман и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 15 октября 2022 07:00
Туман и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине возможны ночные заморозки (unsplash com)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 октября, в Украине ожидается сухая погода. Однако в некоторых областях возможен туман и ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны без дождей, однако ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +10 +15 градусов. В западных и южных областях до +18 градусов.

Ночью температура воздуха в среднем +2+7 градусов, но на Левобережной Украине местами 1-3 мороза.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня тоже будет сухо, но местами облачно с туманом. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве днем прогнозируется до +13 +15 градусов, а ночью +2 +7 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украине выпадет первый снег и ударят морозы.

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