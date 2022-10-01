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Туман та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 07:00
Туман та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікується до +25 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 1 жовтня, частину областей України накриють дощі. На решті території буде суха, але туманна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі на сході прогнозується дрібний дощ. Вдень опади накриють західні та північні регіони, а також Вінницьку область.

Вранці та вночі майже на всій території нашої країни туман. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +9 +14 градусів, а вдень +20 +25 градусів. На півдні України вдень до +28, а західних та північних областях +16 +21 градус.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний до 10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі +11 +13 градусів, а вдень +17 +19.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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