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Туман и местами дождь: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 01 октября 2022 07:00
Туман и местами дождь: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине ожидается до +25 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 1 октября, часть областей Украины накроют дожди. На остальной территории будет сухая, но туманная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью на востоке прогнозируется мелкий дождь. Днем осадки накроют западные и северные регионы, а также Винницкую область.

Утром и ночью почти по всей территории нашей страны туман. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +9 +14 градусов, а днем +20 +25 градусов. На юге Украины днем до +28, а в западных и северных областях +16 +21 градус.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный до 10 м/с.

Столбики термометров покажут ночью +11 +13 градусов, а днем +17 +19.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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