Туман и снег парализовали работу портов в Одессе и Мариуполе

Усложненные погодные условия парализовали работу морских портов в двух областях Украины. Из-за снега и тумана в портах Одессы, Черноморска и Мариуполя пришлось ограничить грузовые операции с зерном.

"По информации диспетчерской службы, на 08:00 09.02.22: порты работают без ограничений, за исключением портов Одесса, Черноморск и Мариуполь, в которых ограничены грузовые операции с зерном (снег, туман)", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в АМПУ добавили, что проход через гирло "Быстрое" также закрыт из-за сильного ветра. В то же время Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.