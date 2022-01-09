Туман, снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на 10 января

В понедельник, 10 января, в Украине прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. Также обещают гололедицу на дорогах и туман в некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook .

Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами будет небольшой снег, мокрый снег. В некоторых областях обещают местами налипание мокрого снега и гололедицу. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных областях и в южной части страны местами туман. На дорогах гололедица.

По данным синоптиков, 10 января ветер будет юго-восточного направления с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в Украине будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. В Карпатском регионе обещают -7...-12 градусов ночью, а днем от 3 мороза до 2 тепла. В южной части страны ночью будет около 0, днем 1-6 градусов тепла. В Крыму прогнозируют 7-12 градусов выше нуля.