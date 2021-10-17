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Туман, дожди и местами до -1: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Воскресенье 17 октября 2021 10:06
Туман, дожди и местами до -1: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 17 октября синоптики прогнозируют местами дожди и туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 октября на всей территории Украины, кроме южных областей, без осадков. Северную часть страны накроет туман, местами температура воздуха опустится ночью до -1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе синоптики прогнозируют днем до +8 +13 градусов, а ночью температура воздуха упадет до +1 +4, в Карпатах ожидается мороз до -1.

В северных областях столбики термометра днем покажут +9 +12, а ночью +2 +5 градусов, без осадков.

На востоке страны температура воздуха днем составит +11 +14 градусов, а ночью упадет до +3 +7.

В южной части страны ожидаются небольшие дожди, которые продержатся в течение суток. Температура воздуха днем + 12 +15, ночью +7 + 10.

В центральных областях без осадков. Столбики термометра днем покажут +10 +12, а ночью +3 +6.

Туман, дожди и местами до -1: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +10 +12 градусов, а ночью снизится до +3 +5.

Туман, дожди и местами до -1: какой будет погода в Украине сегодня

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