ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Туман, дощі та місцями до -1: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 17 жовтня 2021 10:06
Туман, дощі та місцями до -1: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 17 жовтня синоптики прогнозують місцями дощі та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 жовтня на всій території України, окрім південних областей, без опадів. Північну частину країни накриє туман, подекуди температура повітря опуститься вночі до -1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході синоптики прогнозують вдень до +8 +13 градусів, а вночі температура повітря впаде до +1 +4, в Карпатах очікується мороз до -1.

У північних областях стовпчики термометра вдень покажуть +9 +12, а вночі +2 +5 градусів, без опадів.

На сході країни температура повітря вдень становитиме +11 +14 градусів, а вночі впаде до +3 +7.

У південній частині країни очікуються невеликі дощі, які протримаються протягом доби. Температура повітря вдень +12 +15, вночі +7 +10.

У центральних областях без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +10 +12, а вночі +3 +6.

Туман, дощі та місцями до -1: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується суха погода. Вдень температура повітря становитиме +10 +12 градусів, а вночі знизиться до +3 +5.

Туман, дощі та місцями до -1: якою буде погода в Україні сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України