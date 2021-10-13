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В Тульчине открыли модернизированное приемное отделение районной больницы

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Винница, Среда 13 октября 2021 11:10
В Тульчине открыли модернизированное приемное отделение районной больницы
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области открыли обновленное отделение экстренной медицины Тульчинской центральной районной больницы. Оно стало девятым из 10 приемных отделений области, которое модернизировали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОГА Сергея Борзова.

"С 10 часов 12 октября в Тульчине принимает пациентов реконструированное отделение скорой помощи! А значит, почти 60 тыс. жителям Тульчинского района смогут предоставлять экстренную медицинскую помощь в новых комфортных условиях для пациентов и с современным оборудованием", - подчеркнул Борзов.

Жителей Тульчинского района будут обследовать бесплатно на новейшем оборудовании. В частности, в отделение экстренной медицины приобрели компьютерный томограф Optima CT 540 (16 срезов) стоимостью 11,4 млн грн, УЗИ SonoBook 8 за 800 тыс. грн и рентген IMAX 7700F за 4,8 млн грн.

В Тульчине открыли модернизированное приемное отделение районной больницы

На восстановление медучреждения из государственного бюджета выделили почти 30 млн грн. Еще 5 млн грн поступили из местного и районного бюджетов.

В рамках программы Владимира Зеленского EMERGENCY 2020, которая относится к "Большой стройке", по всей Украине обустраивают приемные отделения опорных больниц в едином стандарте - от подбора цвета до расположения комнат. Все больницы будут иметь соответствующий перечень оборудования, чтобы обеспечить доступность всех медицинских услуг.

В Тульчине открыли модернизированное приемное отделение районной больницы

Такие приемные отделения уже работают в девяти опорных больницах Виннитчины: в г. Жмеринка, Бершадь, Гайсин, Калиновка, Козятин, Могилев, Ямполь, Хмельник и Тульчин.

"Осталось открыть еще одно - в Винницкой городской больнице скорой медицинской помощи", - добавил глава области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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