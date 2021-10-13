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У Тульчині відкрили модернізоване приймальне відділення районної лікарні

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Вінниця, Середа 13 жовтня 2021 11:10
У Тульчині відкрили модернізоване приймальне відділення районної лікарні
Автор: Наталія Гурковська

На Вінниччині відкрили оновлене відділення екстреної медицини Тульчинської центральної районної лікарні. Воно стало дев'ятим з 10 приймальних відділень області, що модернізували в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОДА Сергія Борзова.

"З 10 години 12 жовтня у Тульчині приймають пацієнтів у реконструйоване відділення швидкої допомоги! А значить майже 60 тис. жителям Тульчинського району зможуть надавати екстрену медичну допомогу в нових комфортних умовах для пацієнтів та сучасним обладнанням", - наголосив Борзов.

Жителів Тульчинського району обстежуватимуть безкоштовно на новітньому обладнанні. Зокрема, до відділення екстреної медицини придбали комп’ютерний томограф Optima CT 540 (16 зрізів) вартістю 11,4 млн грн, УЗД SonoBook 8 за 800 тис. грн та рентген IMAX 7700F за 4,8 млн грн.

У Тульчині відкрили модернізоване приймальне відділення районної лікарні

На оновлення медзакладу з державного бюджету виділили майже 30 млн грн. Ще 5 млн грн надійшли з місцевого та районного бюджетів.

У рамках програми Володимира Зеленського EMERGENCY-2020, яка відноситься до "Великого будівництва", по всій Україні облаштовують приймальні відділення опорних лікарень у єдиному стандарті - від добору кольору до розташування кімнат. Усі лікарні матимуть відповідний перелік обладнання, аби забезпечити доступність усіх медичних послуг.

У Тульчині відкрили модернізоване приймальне відділення районної лікарні

Такі приймальні відділення вже працюють у дев’яти опорних лікарнях Вінниччині: у м. Жмеринка, Бершадь, Гайсин, Калинівка, Козятин, Могилів, Ямпіль, Хмільник та Тульчин.

"Залишилось відкрити ще одне - у Вінницькій міській лікарні швидкої медичної допомоги", - додав очільник області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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