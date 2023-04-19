У TU розповіли, де купити криптовалюту

Щороку в Україні зростає популярність криптовалютного трейдингу. Це відбувається з низки причин. Користувачів приваблює зручність використання цифрових валют, їхня висока ліквідність та можливість отримання солідного прибутку на ринку. Економічна нестабільність, високий рівень безробіття та бажання зберегти свій капітал також підштовхують користувачів до використання цифрових активів для торгівлі та інвестування.

Фінансові аналітики Traders Union назвали найкращу криптобіржу України, а також склали рейтинг надійних платформ, де купити криптовалюту. Згідно з дослідженнями TU, лідером стала біржа ByBit. Платформа працює у повній відповідності до українського законодавства, підтримує депозити в UAH та має україномовний саппорт.

Найкращі криптобіржі України за версією TU

До рейтингу TU входять дев'ять криптобірж. Кожна з них є регульованою платформою з високим рівнем захисту клієнтських коштів та персональних даних. До п'ятірки лідерів увійшли:

ByBit. Біржа відрізняється високою швидкістю транзакцій та низькими комісіями. Компанія пропонує широкий вибір криптовалют (107) та деривативів. На ByBit можлива торгівля спот-парами “крипто-крипто”, інверсними безстроковими контрактами, інверсними ф'ючерсами та окремо безстроковий USDT. Біржа відома своєю вигідною партнерською програмою. Мінімальний депозит тут складає $1. Початківцям пропонують базове навчання.

Binance (Бінанс). Відгуки про біржу у своїй абсолютній більшості позитивні, у трейдерів про неї склалась позитивна думка. І не дивно — будучи найбільшою у світі за торговими обсягами, ця біржа має високу ліквідність і надає своїм клієнтам лояльні торгові умови. Це низькі комісії, кредитне плече до 1:10 (за деякими парами), наявність активного активу Binance Coin (BNB), за допомогою якого можна скоротити розмір комісії. На біржі також передбачене холодне зберігання криптовалют.

Кракен. Зареєстрована та регулюється в США, біржа орієнтована на максимально швидку та комфортну торгівлю, зокрема і позабіржову. Працює у режимі 24/7. Для початку торгів достатньо мінімального депозиту у розмірі лише $10. Є всі основні пари крипто-крипто, а также кілька пар крипто-фіат, індекси та ф'ючерси. Є гайди для новачків, а також сервіс підтримки професійних та інституційних трейдерів. Kraken, як відзначають фінансові аналітики TU, має одну з найсучасніших та найнадійніших систем безпеки.

EXMO має простий та інтуїтивно-зрозумілий торговий термінал, а також прозору комісійну систему без прихованих зборів, розповіли у TU. Біржа надає клієнтам можливість торгівлі крипто-фіатом (у парах з USD, EUR, RUB, UAH та іншими валютами) та гарантує високий рівень інформаційної безпеки, є кешбек від комісій.

Huobi. Біржа відкриває можливість торгувати 359 криптовалютами. Є спотова та маржинальна торгівля, ф'ючерсні контракти, а також сервіс швидкої купівлі криптовалют за фіатні кошти. Також користувачі оцінять можливість прямої оплати з банківської картки, Р2Р-обмін. Хуобі пропонує і низку додаткових можливостей для пасивного заробітку, такі як стейкінг, праймпул та ін.

Також у рейтингу вказані такі біржі, як Bitfinex, Paxful, Currency.com та StormGain. Ознайомитись з повним рейтингом та описом бірж можна на офіційному сайті TU.

Висновки

Найкращою криптобіржею для торгівлі в Україні, за версією Traders Union, є біржа ByBit. Платформа пропонує широкий вибір криптовалют та контрактів на різні активи, що дозволяє трейдерам диверсифікувати свій портфель та керувати ризиками більш ефективно. Крім того, біржа ByBit пропонує можливість торгівлі з кредитним плечем, що дозволяє збільшити потенційний прибуток. Однак перед інвестуванням важливо оцінити всі ризики та торгувати з обережністю.