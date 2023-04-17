TU оновили огляд Exness: чи заслуговує брокер на довіру?

Перед вибором брокера кожен трейдер має провести детальне дослідження ринкових пропозицій, щоб вибрати найкращий варіант для себе. Однак пропозицій так багато, що не кожному вистачить на це часу та сил. Фінансові аналітики Traders Union регулярно оновлюють рейтинги та складають досьє Форекс-брокерів. Нещодавно експерти опублікували докладний огляд популярної компанії Exness, ознайомитися з яким можна на офіційному сайті.

Що потрібно знати про Exness потенційному клієнту

Exness - надійний брокер з сильною репутацією, ім'я якого відомо на ринку Форекс з 2008 року. Екснес веде діяльність більш ніж у 130 країнах світу, з дотриманням законодавства кожної з юрисдикцій. Цим обґрунтована і велика кількість брокерських ліцензій, а саме:

FCA (Велика Британія);

CySEC (Кіпр);

FSA (Сейшельські острови);

CBCS (Кюрасао та Сен-Мартен);

FSC (Британські Віргінські острови);

FSC (о. Маврикій), FSCA (ПАР);

СМА (Кенія).

Місячний оборот у Exness складає близько $325,8 млрд., розповіли в Traders Union. Зареєструвавшись у брокера, трейдер отримує доступ до торгів більш ніж 120 валютними парами на Форекс. Крім цього, клієнт може торгувати СFD (контрактами на різницю цін) на криптовалюту, акції, енергоресурси та метали.

Висока ліквідність брокера Exness дозволяє компанії встановлювати низькі комісії на послуги, що також є привабливим для клієнтів. Ордери виконуються миттєво, поповнення депозиту та виведення коштів здійснюються без затримок.

Вимоги до мінімальних депозитів лояльні і залежать від виду рахунку, що відкривається. Standard, Standard Cent, Standard Plus — $1, Raw Spread, Zero, Pro — $200.

Початківці можуть скористатися демо-рахунком. Втім, він буде корисним і досвідченим торговцям, які б хотіли протестувати торгові стратегії, не ризикуючи власними коштами. Згідно з оглядом TU, торгівля на Exness є безпечною і пов'язана лише з тими ризиками, які несе сам Форекс. Тому, торгуючи на Форекс, необхідно ухвалювати логічні та зважені рішення. Зі свого боку брокер Екснес гарантує відсутність підводних каменів і забезпечує високий рівень надійності.

Не Exness єдиним: яких ще брокерів рекомендують Traders Union до співпраці

Крім огляду Exness, Traders Union також опублікували рейтинг брокерів Форекс 2023, куди увійшли лише найнадійніші компанії з найкращими торговими умовами. Рейтинг, що складається з 20 найменувань, очолили такі компанії як RoboForex, Exness та Tickmill. Відмінно у 2023 році себе також зарекомендували IC Markets та Pocket Option.

У TU наголосили, що експертна оцінка не є рекламою брокера, а лише покликана допомогти трейдеру прийняти власне відповідальне рішення і обрати компанію, якій він довірить свої кошти