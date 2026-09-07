На ТЦК на Закарпатті після перевірок відкрили кримінальні справи: є підозри керівникам

Перевірки ТЦК на Закарпатті вже дали конкретні результати. Йдеться не лише про кадрові рішення та покращення умов у приміщеннях, а й про кримінальні провадження за виявленими порушеннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами Лубінця, в одному з районних ТЦК, де під час попереднього моніторингу фіксували численні порушення та неналежні умови перебування людей, ситуація суттєво змінилася.
Приміщення відремонтували, а умови перебування покращили. Крім того, в області призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного ТЦК.
Зміни відбулися і в керівництві районних територіальних центрів комплектування.
Окремо після перевірок змінили підходи до контролю та комунікації з родичами людей, яких доставляють до ТЦК.
У центрах уже працюють камери відеоспостереження. Також з'явився окремий телефон для оперативного зв'язку з родичами людей, яких доставляють до територіальних центрів комплектування.
Ще одним результатом моніторингів стали кримінальні провадження. Як повідомив Лубінець, за матеріалами проведених перевірок відкрили кілька кримінальних справ.
"Головне: за матеріалами наших моніторингів відкрито кілька кримінальних проваджень. Уже трьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру, двоє з них - керівники", - зазначив омбудсман.
Він наголосив, що порушення прав громадян не залишатимуться без уваги.
"Закривати очі на порушення прав громадян ніхто не буде. Працюємо далі", - заявив Лубінець.
Бекграунд: Раніше на Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного виключення військовозобов'язаних з військового обліку, яка діяла у 2022-2024 роках.
За даними слідства, без законних підстав з обліку виключили щонайменше 1577 чоловіків, а за внесення недостовірних даних до документів брали від 5 до 10 тисяч доларів.