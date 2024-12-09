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ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко

Україна, Понеділок 09 грудня 2024 08:45
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ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Поліцейські в Україні мають свої функції з охорони правопорядку. Співробітники ТЦК можуть виконувати свої завдання щодо мобілізації та без поліції.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.

За його словами, поліція стежить за дотриманням правопорядку та прав громадян.

"І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у "немобілізацію". І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки. випадки", - розповів він.

Клименко назвав "риторичним" питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші.

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр.

Зазначимо, зараз поліцейські працюють разом із представниками ТЦК. У жовтні провели кілька рейдів у Львові, Дніпрі, Житомирі та Хмельницькому. У Києві 11 жовтня працівники поліції провели затримання після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту .

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ТЦК Поліцейські Мобілізація в Україні
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