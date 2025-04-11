У ТЦК в Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК: що відомо

"Проведено огляд за участі СМЕ (судово медичної експертизи), попередньо, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Остаточну причину смерті чекаємо за результатами експертизи", - розповіли виданню в Нацполі.

Місцеві ЗМІ тим часом пишуть, що надзвичайна подія трапилася у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП, що у Луцьку на вулиці Теремнівській;

Зазначимо, що за інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про голову ВЛК - лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.

Інші надзвичайні події в ТЦК

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна писало про смерть чоловіка в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними медиків, військовозобов'язаний помер від гострої серцевої недостатності. Хоча перед цим він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби.

Також ми розповідали, що 1 лютого на заправці у Пирятині (Полтавська область), де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. Він входив у конвой, який супроводжував військовозобов'язаних.