Про ТЦК, чисельність армії та загрозу Третьої світової: головне з інтерв'ю Зеленського

Про загрозу для Європи у разі припинення допомоги Україні від США

"Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України - це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перше - це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге - втратиться союз між США і Європою. Третє - Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії", - каже Зеленський.

На думку президента, російській диктатор Володимир Путін скористається таким сигналом. Крім того, може "посипатися" санкційна політика щодо РФ.

"Загалом перерозподіл світу. Ось як це називається", - додав він.

Про закінчення війни й заклик не допустити Третьої світової

На запитання, чи закінчиться війна в Україні у 2024 році, глава держави не дав прямої відповіді, проте зазначив, що "треба вірити в народ, у партнерів і у мир". Адже будь-яка війна закінчується.

Також він висловив впевненість, що російську агресію можна зупинити фінансово і не допустити Третьої світової війни.

"Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна й геополітично, й фінансово зупинити Росію. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити Третьої світової війни", - додав президент.

Про чисельність армії України

Президент озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.

"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

Про демобілізацію

Президент зауважив, що в моменті мобілізації військовослужбовців важлива і демобілізація.

"Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю. Треба справедливої ротації. Треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна, хоча заробітні плати високі, але тим не менш, потрібна справедливість у цьому напрямку", - каже президент.

Глава держави також акцентував, що очікує від військових закону про справедливу мобілізацію, щоб це був комплексний справедливий законопроєкт.

Зеленський про "силові" методи ТЦК

За словами президента, випадки, коли чоловіків призовного віку забирають на вулицях із застосуванням сили, є абсолютно неправильними.

"Дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів", - заявив Зеленський.

За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію має унеможливити такі ситуації

"Вони (працівники ТЦК - ред.) не повинні цього робити. Тому я й попросив готувати цей законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості диджитал-формату, ми можемо розвʼязати це питання сучасно", - наголосив Зеленський.

Про чоловіків призовного віку, які за кордоном

Президент також сказав, що хотів би, аби чоловіки призовного віку повернулися в Україну

"Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом і мобілізаційного віку, щоб вони були в Україні. І питання не в тому, що вони усі повинні бути на фронті, бо в нас велика армія. Питання - у справедливості. Люди повинні сплачувати податки, бо ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим", - зазначив Зеленський.

Про європейську соцдопомогу біженцям

Під час інтерв'ю журналіст відзначила, що лише в Німеччину з України виїхали близько 200 тисяч чоловіків призовного віку. Вона запитала у президента, чи не слід Берліну скоротити соціальну допомогу біженцям, аби зекономленими коштами підтримати Київ.

Зеленський відзначив, що бувають випадки, коли біженці отримують допомогу не лише від країни, де вони наразі перебувають, але й безпосередньо від України.

"Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", - заявив голова країни.

Про війну на виснаження

На думку президента, війна на виснаження розпочалася ще у 2014 році, коли була окупація Криму і Донбасу.

"Хіба це було не на виснаження української економіки? На виснаження. Після окупації Донбасу хіба не почали падати інвестиції в Україну та виводитися гроші з нашої економіки, нашого фінансового сектору? Почали. Якщо вони виводилися, у нас зменшувалися доходи, і ми мали не знижувати пенсії та соціальні виплати. Це говорить про те, що економіка виснажувалась", - сказав Зеленський.

Також глава держави додає, якщо говорити про людські втрати, то в перший рік повномасштабної війни Росія ставилась до своїх людей як до м'яса. І зараз Зеленський також не впевнений, чи є це взагалі є питанням виснаження РФ.

"Їх не хвилює, чи помре мільйон, два чи три мільйони людей. Нині ми маємо Авдіївку: люди просто лежать один на одному на полі бою. Це купи трупів. Їх навіть не прибирають", - додав президент.

Про Трампа

Глава держави вважає, що зможе налагодити контакт із Дональдом Трампом у разі його перемоги на президентських виборах в США.

"Якщо його формула допоможе принести мир за добу, то я буду дуже щасливий, бо знаю, скільки людей ми втрачаємо за добу. Ми зустрічалися один раз, коли він ще був президентом. Я думаю, ми налагодимо діалог, потрібне лише бажання", - заявив президент.

При цьому Зеленський додає, що у разі повернення Трампа до Білого дому підтримка України з боку США не зміниться. Оскільки наша країна має двопартійну підтримку.

"Навряд чи політика США залежить лише від однієї людини. Сьогодні адміністрація Джо Байдена нас підтримує, я задоволений нашими стосунками. Як буде, якщо буде інший президент, важко сказати. Життя підкидає багато різних сюрпризів", - сказав Зеленський.

Про Шольца і ракети Taurus

На запитання журналістки, чи розчаровує його те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не надає Україні вкрай необхідні далекобійні ракети Taurus, він відповів, що це питання не у Шольці особисто.

"Є багато чого, що я не можу вам поки сказати. Це не стосується тільки Олафа, це стосується лідерів Європи та Сполучених Штатів. Я просто розчарований, що люди в цілому у світі сьогодні більш прагматичні й не одразу включаються у ті чи інші виклики", - зазначив Зеленський.