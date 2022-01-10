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ТЦ и супермаркеты: в Харькове проверяют массовое минирование

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Понедельник 10 января 2022 20:22
ТЦ и супермаркеты: в Харькове проверяют массовое минирование Фото: в Харькове проверяют массовое минирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове поступила информация о минировании 11 торговых центров и супермаркетов. Правоохранители проверяют объекты на наличие взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове-торговых центров и супермаркетов", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

По данным местных СМИ, из ТРК Украина и "Восторга" эвакуировали всех посетителей.

Напомним, 7 декабря в Харькове также сообщили о массовом минировании.

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