Еще одно массовое минирование в Харькове: полиция проверяет школы, институты и ТЦ
Полицейские проверяют сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров в Харькове. Информация об этом поступила утром во вторник, 7 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Неизвестные около 10:40 сообщили правоохранителям о минировании семи школ, двух учебных заведений и трех торговых центров в Харькове.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.
"Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка", - говорится в сообщаении.
Напомним, в понедельник, 6 декабря, в Харькове неизвестный сообщил о массовом минировании в школах. Полиция уже проверила шесть заведений на наличие взрывчатых предметов и веществ.