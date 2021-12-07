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Еще одно массовое минирование в Харькове: полиция проверяет школы, институты и ТЦ

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Харьков, Вторник 07 декабря 2021 14:09
Еще одно массовое минирование в Харькове: полиция проверяет школы, институты и ТЦ Фото: в Харькове сообщили о минировании зданий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Полицейские проверяют сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров в Харькове. Информация об этом поступила утром во вторник, 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Неизвестные около 10:40 сообщили правоохранителям о минировании семи школ, двух учебных заведений и трех торговых центров в Харькове.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

"Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка", - говорится в сообщаении.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, в Харькове неизвестный сообщил о массовом минировании в школах. Полиция уже проверила шесть заведений на наличие взрывчатых предметов и веществ.

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