Во всех ТЦ Москвы ищут взрывчатку. Обвиняют "анонимов из Украины"
Фото: во всех ТЦ Москвы ищут взрывчатку (msk-guide ru)
Экстренные службы РФ получили сообщения о "минировании" всех торговых центров в Москве. ТЦ кинологи проверяют выборочно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Информацию о заложенных бомбах якобы разослали "анонимы с Украины".
На данный момент по данным издания, правоохранительные органы и кинологи с собаками приступили к выборочным проверкам зданий.
Сведения об эвакуациии торговых центров, как пишет РИА Новости, не поступали.
Как сообщалось, в среду, 24 августа, в День независимости, сообщения о минировании объектов поступили сразу в нескольких городах Украины - Ровно, Львов и Мукачево.
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