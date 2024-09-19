Ця зима стане серйозним випробуванням для України, - AIE

За словами генерального директора AIE Фатіха Біроля, українська енергосистема, яка пережила дві попередні зими, зіткнеться з найбільшими викликами у сфері енергетичної безпеки.

"Енергетична система України пережила дві останні зими... Але ця зима стане для неї найсуворішим випробуванням. Ситуація зараз являє собою одну з найгостріших проблем енергетичної безпеки у світі", - заявив він.

Агентство також висловило стурбованість ситуацією в Молдові, де припинення транзиту російського газу через Україну, заплановане на кінець 2024 року, створює значні ризики для енергетичної безпеки.

AIE також запропонувало десять заходів для відновлення української енергетичної інфраструктури. Однак не уточнюється, які саме.

У доповіді AIE йдеться про те, що у 2022 і 2023 роках "близько половини генерувальних потужностей України було зайнято російськими військами, знищено або пошкоджено, а приблизно половину великих мережевих підстанцій було пошкоджено ракетами та безпілотниками".

Оскільки Україна втратила понад дві третини своїх потужностей з виробництва електроенергії після російського вторгнення, у доповіді попереджається про "зяючий розрив між доступним електропостачанням і піковим попитом".



Автори доповіді закликали європейські країни прискорити постачання обладнання та деталей для відновлення пошкоджених об'єктів і закликали вжити заходів для їхнього захисту від безпілотників.