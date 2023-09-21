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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ця підтримка - вирішальна. Зеленський зустрівся з главою Міноборони США

Фото: Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Основною темою їх зустрічі було забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Зокрема постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

"Ця підтримка - вирішальна. Сполучені Штати - наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, наскільки зараз для України важливими є засоби ППО та постачання боєприпасів для продовження деокупації українських територій.

Допомога Україні від США

США є основним союзником України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон виділив уже десятки пакетів військової допомоги нашій країні.

Зокрема, українським військовим передавали зенітні ракетні комплекси Patriot, артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, різні безпілотники тощо.

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Володимир ЗеленськийПентагонСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України