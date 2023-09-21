Ця підтримка - вирішальна. Зеленський зустрівся з главою Міноборони США

Основною темою їх зустрічі було забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Зокрема постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

"Ця підтримка - вирішальна. Сполучені Штати - наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, наскільки зараз для України важливими є засоби ППО та постачання боєприпасів для продовження деокупації українських територій.

Допомога Україні від США

США є основним союзником України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон виділив уже десятки пакетів військової допомоги нашій країні.

Зокрема, українським військовим передавали зенітні ракетні комплекси Patriot, артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, різні безпілотники тощо.

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