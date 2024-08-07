ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цуренко здолала господарку змагань на старті Canadian Open

Торонто, Середа 07 серпня 2024 10:58
UA EN RU
Цуренко здолала господарку змагань на старті Canadian Open Фото: Леся Цуренко продовжить виступи за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла канадку Б'янку Андреєску в першому колі змагань в Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Prague Open, 1-й раунд, жінки

Андреєску – Цуренко – 1:2 (6:0, 3:6, 4:6)

Стартовий сет став тріумфом господарки кортів. Андреєску завершила партію за 21 хвилину, повісивши українці "бублик". Провал Цуренко яскраво підкреслить відсоток очок на першій подачі – катастрофічні 11%.

Натомість другий сет стартував із подвійного обміну брейками. Далі ініціативою поступово заволоділа українська тенісистка. Цуренко ще раз узяла подачу опонентки, а потім зосередилася на власних і зрівняла рахунок за партіями.

Такий розвиток подій надав досвідченій спортсменці неабиякого імпульсу. Зі старту третього сету Цуренко виграла п'ять (!) геймів поспіль, зокрема – три на подачах Андреєску. Канадська тенісистка не знітилася і відповіла чотирма набраними пунктами.

Однак, у грі нервів міцнішою виявилася українка та завершила матч на власну користь. У наступному раунді Цуренко зустрінеться з нейтральною росіянкою Анною Калінскую. Матч відбудеться 8 серпня.

До слова, раніше Цуренко втратила позиції в топ-100 рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
Росіяни просунулися в Нью-Йорку, але не захопили його повністю: карти ISW
Росіяни просунулися в Нью-Йорку, але не захопили його повністю: карти ISW
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову