Цуренко розпочне битву з Австрією в Кубку Біллі Джин Кінг

Зустріч відбудеться 16-17 листопада у місті Мак-Кінні (Техас, США). Тенісистки гратимуть на хардовому покритті.

За збірну України заявлені Леся Цуренко (118-та ракетка світу), Анастасія Соболєва (220-та), Катаріна Завацька (229-та) та Надія Кіченок (40-ва в парі). Планувалось, що склад очолить лідер вітчизняного рейтингу Марта Костюк (18-та в світі), проте вона не змогла прибути до збірної. На заміну терміново викликали Анастасію Лопату (582-га), але вона зазнала травми.

У перший змагальний день відбудуться два одиночні поєдинки. У стартовій грі зустрінуться рейтинг-лідер теперішнього складу збірної України Леся Цуренко та друга ракетка суперниць Таміра Пащек. Після них на корт вийдуть Катаріна Завацька та Сіня Краус.

У програмі другого дня протистояння – три гри. Стартує знову Цуренко, а другою вийде на корт Завацька. За потреби, команди проведуть парну зустріч, де за Україну гратимуть Надія Кіченок та Анастасія Соболєва. Перші поєдинки обох днів розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Розклад матчів збірної України проти Австрії в Кубку Біллі Джин Кінг:

Цуренко – Пашек, 16 листопада

Завацька – Краус, 16 листопада

Цуренко – Краус, 17 листопада

Завацька – Пашек, 17 листопада

Н. Кіченок/Соболєва – Пашек/Краус, 17 листопада

Збірна Австрії: що відомо

Австрійська команда буде представлена найсильнішими гравчинями країни. Найрейтинговішими тенісисткою у складі суперниць є Краус (222-га у світі) та Пащек (366-та). Крім них до складу увійшли Тамара Костіч (500-та) та Юлія Грабхер (523-тя).

У командному рейтингу жіночих збірних українки перебувають на 18-й сходинці, австрійки – на 24-й. Переможець матчевої зустрічі вийде в кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг.