Цуренко не удалось повторить личный рекорд на Уимблдоне

Украинка покидает соревнования после второго круга

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) не сумела выйти в третий круг Уимблдона. В матче против чешки Барборы Стрыцовой (№38 WTA) украинка уступила в двух сетах.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Стрыцова сделала 2 эйса, 4 брейка и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Цуренко ни одной подачи навылет, 1 реализованный брейк-поинт с 1 попытки и 3 ошибки при вводе мяча в игру.

Напомним, единственный представитель Украины на Уимблдоне в мужском одиночном разряде Сергей Стаховский не сумел пройти в третий круг турнира.