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Цуренко не вдалося повторити особистий рекорд на Вімблдоні

НовиниСпорт    05.07.2018 - 16:11
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)

Українка покидає змагання після другого кола

Українська тенісистка Леся Цуренко (№34 WTA) не зуміла вийти до третього кола Вімблдону. У матчі проти чешки Барборы Стрыцовой (№38 WTA) українка поступилася у двох сетах.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. За цей час Стрыцова зробила 2 ейси, 4 брейки і не допустила жодної подвійної помилки. На рахунку Цуренко жодної подачі навиліт, 1 реалізований брейк-поінт з 1 спроби і 3 помилки при введенні м'яча в гру.

Нагадаємо, єдиний представник України на Вімблдоні в чоловічому одиночному розряді Сергій Стаховський не зумів пройти у третє коло турніру.

Матч Цуренко - Стрицова у другому колі Вімблдону перенесений Виліт Світоліної і Стівенс в першому раунді став історичним для Вімблдону
Теги публікації: Теннис, Уимблдон, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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