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Цуренко последней из украинок покинула Уимблдон-2022

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Соединенное Королевство, Пятница 01 июля 2022 16:15
Цуренко последней из украинок покинула Уимблдон-2022 Фото: Леся Цуренко зачехлила ракетку на Уимблдонском турнире (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В третьем круге Уимблдонского турнира 2022 года Леся Цуренко в трех сетах уступила немке Юле Нимайер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/16 финала

Цуренко – Нимайер – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)


Украинка отлично начала матч, ведя 3:0 с двумя брейками. Но дальше молодая немецкая теннисистка ожила и быстро ответила взятыми на подаче Цуренко двумя геймами. 33-летняя украинка нашла силы снова минимально повести (4:3), но проиграла три гейма подряд и уступила в сете.

Вторая партия едва не повторила печальный сценарий первой. Цуренко снова повела 3:0, но снова позволила Нимайер вернуться в игру – 3:3. Однако в этот раз опытная украинская теннисистка подарков сопернице не делала и после двух брейков и одной собственной удачной подачи завершила сет.

А вот настоящей борьбы в решающей партии не получилось. Цуренко отвечала на выпады соперницы только на старте сета. Вместе с Нимайер они организовали два обратных брейка в дебюте. Тем не менее, дальше немка прибавила обороты и перед, как оказалось, решающей подачей Цуренко была обречена (3:5). Так что еще один брейк Нимайер удивлять не должен.

Итак, опытная украинка последней из соотечественниц покинула одиночный разряд Уимблдона. Зато для Нимайер выход в 4-й круг пока лучший результат на травяном мэйджоре в карьере.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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