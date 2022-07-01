Цуренко последней из украинок покинула Уимблдон-2022

Уимблдон-2022, женщины, 1/16 финала

Цуренко – Нимайер – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)



Украинка отлично начала матч, ведя 3:0 с двумя брейками. Но дальше молодая немецкая теннисистка ожила и быстро ответила взятыми на подаче Цуренко двумя геймами. 33-летняя украинка нашла силы снова минимально повести (4:3), но проиграла три гейма подряд и уступила в сете.

Вторая партия едва не повторила печальный сценарий первой. Цуренко снова повела 3:0, но снова позволила Нимайер вернуться в игру – 3:3. Однако в этот раз опытная украинская теннисистка подарков сопернице не делала и после двух брейков и одной собственной удачной подачи завершила сет.

А вот настоящей борьбы в решающей партии не получилось. Цуренко отвечала на выпады соперницы только на старте сета. Вместе с Нимайер они организовали два обратных брейка в дебюте. Тем не менее, дальше немка прибавила обороты и перед, как оказалось, решающей подачей Цуренко была обречена (3:5). Так что еще один брейк Нимайер удивлять не должен.

Итак, опытная украинка последней из соотечественниц покинула одиночный разряд Уимблдона. Зато для Нимайер выход в 4-й круг пока лучший результат на травяном мэйджоре в карьере.