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Цуренко останньою з українок покинула Вімблдон-2022

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Сполучене Королівство, П'ятниця 01 липня 2022 16:15
Цуренко останньою з українок покинула Вімблдон-2022 Фото: Леся Цуренко зачохлила ракетку на Вімблдонському турнірі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У третьому колі Вімблдонського турніру 2022 року Леся Цуренко в трьох сетах поступилася німкені Юле Німаєр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/16 фіналу

Цуренко – Німаєр – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

Українка чудово розпочала матч, повівши 3:0 з двома брейками. Та далі молода німецька тенісистка ожила та швидко відповіла взятими на подачі Цуренко двома геймами. 33-річна українка знайшла сили знову мінімально повести (4:3), але програла три гейми поспіль і поступилася у сеті.

Друга партія ледь не повторила сумний сценарій першої. Цуренко знову повела 3:0, але знову дозволила Німаєр повернутися у гру – 3:3. Та цього разу досвідчена українська тенісистка подарунків суперниці не робила й після двох брейків і однієї власної вдалої подачі завершила сет.

А ось справжньої боротьби у вирішальній партії не вийшло. Цуренко відповідала на випади суперниці лише на старті сету. Разом із Німаєр вони організували два зворотні брейки в дебюті. Проте, далі німкеня додала обертів і перед, як виявилося, вирішальною подачею Цуренко була приречена (3:5). Тож ще один брейк Німаєр дивувати не повинен.

Отже, досвідчена українка останньою зі співвітчизниць покинула одиночний розряд Вімблдона. Натомість для Німайєр вихід до 4-го кола наразі найкращий результат на трав'яному мейджорі в кар'єрі.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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