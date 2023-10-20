Цуренко з помстою за українку пробилася у півфінал турніру в Тунісі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Jasmin Open Monastir, 1/4 фіналу, жінки

Цуренко – Паррісас-Діас – 2:0 (6:3, 6:2)

Досвідчена українка розібралася з опоненткою у двох сетах. У першому стався справжній фестиваль брейків. Із дев'яти зіграних геймів лише один завершився перемогою тенісистки, яка подавала – Цуренко. Це й дозволило повести в рахунку.

У другій партії уродженці Рівненщини було ще простіше. Тепер вона значно впевненіше заграла на власних подачах. Водночас українська тенісистка не відмовилася від активної гри на "чужих". Як наслідок, вдалося здобути ще три брейки. Останній – "під нуль" з матчболом.

Перемога над Паррісас-Діас стала особливою для вітчизняного тенісу. Цуренко переграла іспанську тенісистку, яка в попередньому раунді вибила іншу українку – Катаріну Завацьку. За путівку до фіналу вона позмагається з італійкою Ясміне Паоліні.

Раніше киянка Снігур програла перший у кар'єрі чвертьфінал на рівні WTA. Молода українська тенісистка зазнала невдачі в румунському Клужі. Її суперницею була німкеня Корпач.